IFARHU entregará tarjetas ACH: ¿qué tipo de tarjeta recibirán los estudiantes?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, tras la firma de un convenio con la Caja de Ahorros, se entregarán más de 500 mil tarjetas de débito Mastercard para el depósito del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ). El uso de esta herramienta contará con regulaciones específicas.

El director de la institución, Carlos Godoy, detalló en el programa digital Shock que las tarjetas no permitirán el retiro de dinero en efectivo. Esta restricción busca asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a gastos de alimentación, útiles escolares, medicamentos y transporte. Con este mecanismo, el IFARHU mantendrá una trazabilidad precisa sobre la ejecución de los millones de dólares asignados al programa. En caso de detectarse un uso indebido, se procederá al bloqueo inmediato del plástico.

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Implementación de las nuevas tarjetas

La institución explicó que el plan piloto iniciará en tres centros escolares antes de expandir el proceso masivo en las provincias centrales. La reposición del plástico tendrá un costo de B/. 3.00, monto que será asumido por el Gobierno Nacional durante el primer año de vigencia.

Una de las principales ventajas operativas de esta modalidad es la unificación de los beneficios: los acudientes que tengan a su cargo a más de un estudiante podrán recibir los pagos de todos sus hijos en una sola tarjeta, simplificando los trámites.

Desembolsos contemplados para el periodo escolar 2026

El IFARHU tiene programado realizar el desembolso del primer y segundo pago de 2026 del PASE-U. Estas transferencias corresponden a los periodos de matrícula y a la verificación de asistencia a la Escuela para Padres, programa coordinado por el Ministerio de Educación (MEDUCA). De igual manera, se gestionarán en paralelo los depósitos correspondientes a las becas vigentes.