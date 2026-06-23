Pago del PASE-U: IFARHU iniciará entrega de tarjetas de débito en centros escolares

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que implementará un nuevo sistema de pago mediante tarjetas débito para los beneficiarios del PASE-U, Concurso General y el programa de Discapacidad, como parte de un proceso de modernización desarrollado en conjunto con Caja de Ahorros.

La iniciativa arrancará con un plan piloto en varios centros educativos y posteriormente será extendida de manera gradual al resto del país.

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Más de 500 mil tarjetas serán entregadas

Según lo informado por las autoridades, el proyecto contempla la entrega de más de 500 mil tarjetas débito tipo Mastercard para estudiantes beneficiarios de los distintos programas administrados por el IFARHU. El objetivo es mejorar la trazabilidad de los fondos públicos destinados a la educación y garantizar que los recursos sean utilizados para los fines establecidos.

IFARHU advierte: No se podrá retirar dinero en efectivo

IFARHU y la Caja de Ahorros de Panamá iniciarán un plan piloto con la entrega de más de 500 mil tarjetas débito para beneficiarios de Pase-U, Concurso General y Discapacidad, fortaleciendo la modernización y el uso adecuado de los fondos educativos. pic.twitter.com/dk1LDZNiZo — IFARHU (@IFARHU) June 23, 2026

Una de las principales características del nuevo sistema es que las tarjetas no permitirán realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos. Los fondos únicamente podrán utilizarse para compras autorizadas relacionadas con las necesidades de los estudiantes.

De acuerdo con la información adelantada por el IFARHU, las tarjetas estarán destinadas exclusivamente para gastos vinculados al bienestar y desarrollo educativo de los beneficiarios, entre ellos:

Alimentos

Medicamentos

Útiles y artículos escolares

Transporte público, incluyendo Metro y Metrobús

Las autoridades explicaron que el sistema contará con controles tecnológicos para verificar el uso adecuado de los recursos.

Tarjetas podrían ser bloqueadas por uso indebido

El IFARHU advirtió que las tarjetas tendrán restricciones automáticas y podrán ser bloqueadas si se detectan compras no autorizadas o usos que no correspondan a los objetivos del programa. Además, la entidad contará con mecanismos de monitoreo para supervisar las transacciones realizadas.

En los casos donde una familia tenga varios estudiantes beneficiarios, se entregará una sola tarjeta al acudiente responsable. Asimismo, los usuarios podrán acceder a una versión digital para facilitar la administración de los fondos y las compras autorizadas.

Estado asumirá el costo inicial

El plástico tendrá un costo aproximado de B/.3.00 por tarjeta; sin embargo, el Gobierno asumirá ese gasto durante el primer año de implementación del programa.

La medida forma parte del proceso de digitalización de los más de B/.260 millones que anualmente desembolsa el IFARHU a través de sus programas de asistencia educativa.