IFARHU cerrará todas sus oficinas este martes 23 junio

El IFARHU informó que este martes 23 de junio de 2026 suspenderá la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional a partir de las 2:00 p.m.

La medida aplica para las sedes regionales y administrativas de la institución en todo el país, por lo que los usuarios podrán realizar trámites presenciales únicamente hasta la hora establecida.

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¿Hasta qué hora atenderá el IFARHU?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la atención al público se brindará con normalidad durante la mañana y parte de la tarde, pero será suspendida desde las 2:00 p.m. en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades nacionales.

Aviso importante



El martes 23 de junio de 2026, todas las oficinas del IFARHU a nivel nacional suspenderán la atención al público a partir de las 2:00 p.m., conforme a las disposiciones de las autoridades nacionales.



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/9Dos4gjnNP — IFARHU (@IFARHU) June 22, 2026

El cierre anticipado incluye todas las oficinas regionales, agencias y dependencias administrativas del IFARHU a nivel nacional.

Por ello, la institución recomienda a estudiantes, acudientes y beneficiarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en la realización de trámites o consultas presenciales.

Trámites se retomarán en horario regular

El IFARHU indicó que los servicios y la atención al público se reanudarán en sus horarios habituales una vez concluida la medida especial establecida para este martes. La disposición forma parte de las acciones adoptadas por diversas entidades públicas del país para la jornada del 23 de junio.