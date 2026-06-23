Panamá Nacionales -  23 de junio de 2026 - 11:45

IFARHU cerrará todas sus oficinas este martes 23 junio

El IFARHU informó que todas sus oficinas a nivel nacional suspenderán la atención al público desde las 2:00 p.m. de este martes 23 de junio de 2026.

IFARHU anuncia cierre nacional de oficinas por disposición del Gobierno

IFARHU anuncia cierre nacional de oficinas por disposición del Gobierno

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El IFARHU informó que este martes 23 de junio de 2026 suspenderá la atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional a partir de las 2:00 p.m.

La medida aplica para las sedes regionales y administrativas de la institución en todo el país, por lo que los usuarios podrán realizar trámites presenciales únicamente hasta la hora establecida.

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¿Hasta qué hora atenderá el IFARHU?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la atención al público se brindará con normalidad durante la mañana y parte de la tarde, pero será suspendida desde las 2:00 p.m. en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades nacionales.

El cierre anticipado incluye todas las oficinas regionales, agencias y dependencias administrativas del IFARHU a nivel nacional.

Por ello, la institución recomienda a estudiantes, acudientes y beneficiarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en la realización de trámites o consultas presenciales.

Trámites se retomarán en horario regular

El IFARHU indicó que los servicios y la atención al público se reanudarán en sus horarios habituales una vez concluida la medida especial establecida para este martes. La disposición forma parte de las acciones adoptadas por diversas entidades públicas del país para la jornada del 23 de junio.

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