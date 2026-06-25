IMA anuncia Agroferias para este 26 de junio: conozca los lugares habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 26 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias para el viernes 26 de junio
Chiriquí
- Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.
Coclé
- Casa local de Nuestro Amo de La Pava, distrito de Olá.
Colón
- Estacionamientos de la Junta Comunal de San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.
Veraguas
- Casa comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas.
- Casa comunal de Pescara, en Rubén Cantú, distrito de Santa Fe.
Darién
- Cooperativa de Transporte de Cémaco, Vía Quimba, en Metetí, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Casa comunal de La Trinidad, en el distrito de Capira.
Panamá Este
- Jardín de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.
- Estadio Laureno Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.