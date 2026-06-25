Autoridad de Pasaportes atenderá este sábado 27 de junio en todo el país

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que este sábado 27 de junio brindará atención al público en la sede central, oficinas provinciales y la sede regional de Tocumen. La entidad indicó que durante esta jornada se realizarán todos los trámites relacionados con pasaportes en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Las labores técnicas iniciarán al mediodía del jueves 2 de julio de 2026, fecha en la que la atención al público se brindará únicamente de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Entrega de pasaportes durante los trabajos
La Autoridad de Pasaportes detalló que los trabajos de mantenimiento continuarán hasta el viernes 3 de julio e incluirán el fin de semana. Durante ese período, solo se estará atendiendo la entrega de pasaportes previamente solicitados, mientras se completan las actualizaciones tecnológicas.
Recomiendan adelantar trámites
La entidad exhortó a los ciudadanos que necesiten gestionar, renovar o solicitar su pasaporte a aprovechar la jornada especial del sábado para evitar inconvenientes durante los días de mantenimiento.
Asimismo, recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los servicios.