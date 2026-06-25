Autoridad de Pasaportes atenderá este sábado 27 de junio en todo el país

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que este sábado 27 de junio brindará atención al público en la sede central, oficinas provinciales y la sede regional de Tocumen. La entidad indicó que durante esta jornada se realizarán todos los trámites relacionados con pasaportes en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Según explicó la institución, esta atención extraordinaria tiene como objetivo compensar la reducción de servicios que se registrará debido a trabajos de mantenimiento programados en el sistema informático.

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Las labores técnicas iniciarán al mediodía del jueves 2 de julio de 2026, fecha en la que la atención al público se brindará únicamente de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

La Autoridad de @PasaportePma comunica que este sábado 27 de junio se estará brindando atención al público en la sede central, las oficinas provinciales y la sede regional de Tocumen.



Detalla que se estarán realizando todos los trámites de pasaportes en horario de 8:00 a.m. a… pic.twitter.com/9J9E10wftq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Entrega de pasaportes durante los trabajos

La Autoridad de Pasaportes detalló que los trabajos de mantenimiento continuarán hasta el viernes 3 de julio e incluirán el fin de semana. Durante ese período, solo se estará atendiendo la entrega de pasaportes previamente solicitados, mientras se completan las actualizaciones tecnológicas.

Recomiendan adelantar trámites

La entidad exhortó a los ciudadanos que necesiten gestionar, renovar o solicitar su pasaporte a aprovechar la jornada especial del sábado para evitar inconvenientes durante los días de mantenimiento.

Asimismo, recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con los servicios.