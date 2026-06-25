Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 13:36

Capturan a Genaro López y Marco Andrade por investigación de presunto peculado de fondos sindicales

La aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade por una investigación relacionada a fondos asignados a Conusi entre 2019 y 2023.

Capturan a Genaro López y Marco Andrade

Capturan a Genaro López y Marco Andrade

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público de Panamá informó este jueves la aprehensión de los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade, tras diligencias de allanamiento desarrolladas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste como parte de la operación SEDU.

Ambos son requeridos dentro de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

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Investigación apunta a fondos asignados a Conusi

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el caso está relacionado con el manejo de recursos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente durante el período comprendido entre 2019 y 2023. Las autoridades estiman una lesión patrimonial al Estado por un monto de B/.750,951.50.

Auditoría detectó presuntas irregularidades

Según detalló el Ministerio Público, la investigación se inició tras un informe de auditoría que reflejaba presuntas irregularidades en el uso de fondos provenientes del 5% del seguro educativo.

Estos recursos corresponden a aportes descontados a trabajadores del sector público y privado y, según la Fiscalía Anticorrupción, debían destinarse a la promoción de la educación sindical y otros fines establecidos por la ley.

La entidad indicó que las investigaciones determinaron que los fondos habrían sido utilizados para propósitos distintos a los contemplados legalmente.

Vinculación con Suntracs y Conusi

López y Andrade ocupaban cargos de liderazgo dentro de organizaciones sindicales del país.

Genaro López fungía como secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, mientras que Marco Andrade se desempeñaba como secretario general de CONUSI.

Reacciones tras las aprehensiones a Genaro López

Luego de conocerse las detenciones, tanto Suntracs como Conusi emitieron pronunciamientos a través de sus redes sociales en reacción a las acciones realizadas por las autoridades.

Se espera que en las próximas horas los aprehendidos sean llevados ante un juez de garantías para las audiencias correspondientes.

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