Caso CONUSI: Dos aprehendidos por presunto peculado de más de B/.750 mil en fondos asignados

El Ministerio Público de Panamá informó este jueves la aprehensión de dos personas requeridas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio del Estado. De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con fondos asignados a CONUSI, y habría generado una afectación económica estimada en B/.750,951.50.
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Caso CONUSI: Afectación económica supera los B/.750 mil
Según el Ministerio Público, el perjuicio económico al Estado supera los setecientos cincuenta mil balboas, lo que motivó las acciones de aprehensión y las diligencias judiciales correspondientes.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de garantías.
Caso continúa bajo investigación
Las autoridades indicaron que el proceso se mantiene en fase de investigación, mientras se recaban pruebas documentales y testimoniales relacionadas con el presunto uso indebido de fondos asignados.