Caso CONUSI: Dos aprehendidos por presunto peculado de más de B/.750 mil en fondos asignados

El Ministerio Público de Panamá informó este jueves la aprehensión de dos personas requeridas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio del Estado. De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con fondos asignados a CONUSI , y habría generado una afectación económica estimada en B/.750,951.50 .

La Procuraduría General de la Nación detalló que las diligencias se desarrollan dentro de un proceso por presunta mala administración de recursos públicos. Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados y establecer responsabilidades.

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Caso CONUSI: Afectación económica supera los B/.750 mil

El Ministerio Público informó este jueves sobre la aprehensión de dos personas requeridas por presunto peculado en perjuicio del Estado, "relacionado a fondos asignados a Conusi".@PGN_PANAMA detalló que la afectación económica alcanza los B/.750,951.50. pic.twitter.com/g5DsyDGdYj — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Según el Ministerio Público, el perjuicio económico al Estado supera los setecientos cincuenta mil balboas, lo que motivó las acciones de aprehensión y las diligencias judiciales correspondientes.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de garantías.

Caso continúa bajo investigación

Las autoridades indicaron que el proceso se mantiene en fase de investigación, mientras se recaban pruebas documentales y testimoniales relacionadas con el presunto uso indebido de fondos asignados.