Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 10:53

Caso CONUSI: Dos aprehendidos por presunto peculado de más de B/.750 mil en fondos asignados

El Ministerio Público aprehendió a dos personas por presunto peculado relacionado con fondos asignados a Conusi. La afectación económica supera los B/.750 mil.

Aprehendidos por presunto peculado en Conusi

Aprehendidos por presunto peculado en Conusi

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público de Panamá informó este jueves la aprehensión de dos personas requeridas por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio del Estado. De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con fondos asignados a CONUSI, y habría generado una afectación económica estimada en B/.750,951.50.

La Procuraduría General de la Nación detalló que las diligencias se desarrollan dentro de un proceso por presunta mala administración de recursos públicos. Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados y establecer responsabilidades.

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Caso CONUSI: Afectación económica supera los B/.750 mil

Según el Ministerio Público, el perjuicio económico al Estado supera los setecientos cincuenta mil balboas, lo que motivó las acciones de aprehensión y las diligencias judiciales correspondientes.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de garantías.

Caso continúa bajo investigación

Las autoridades indicaron que el proceso se mantiene en fase de investigación, mientras se recaban pruebas documentales y testimoniales relacionadas con el presunto uso indebido de fondos asignados.

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