Policía Nacional captura a alias "Cálido Lince" y a otros cinco presuntos pandilleros

Seis personas presuntamente vinculadas a la pandilla autodenominada "HP San Joaquín" fueron aprehendidas durante varios allanamientos desarrollados por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de la "Operación Bastión".
Seis personas presuntamente vinculadas a la pandilla autodenominada "HP San Joaquín", fueron aprehendidas mediante allanamientos desarrollados por la @policiadepanama y la @PGN_PANAMA como parte de la Operación Bastión.— Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026
Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla,… pic.twitter.com/FoVaPiZbIq