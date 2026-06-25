Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 10:13

Policía Nacional captura a alias "Cálido Lince" y a otros cinco presuntos pandilleros

La Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación realizaron el operativo "Bastión" en la provincia de Panamá.

Policía Nacional captura a alias Cálido Lince.

Policía Nacional captura a alias "Cálido Lince".

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Seis personas presuntamente vinculadas a la pandilla autodenominada "HP San Joaquín" fueron aprehendidas durante varios allanamientos desarrollados por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación (PGN), como parte de la "Operación Bastión".

Entre los capturados se encuentra el presunto cabecilla de la agrupación, alias “Cálido Lince”.

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