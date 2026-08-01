Agentes de la Policía Nacional aprehendieron a cuatro personas que realizaban actividades de minería ilegal durante un patrullaje por el sector de Quebrada Peluca, en el Parque Nacional Chagres. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron las herramientas y equipos utilizados para esta actividad ilícita.
Panamá Nacionales - 1 de agosto de 2026 - 09:59
Policía Nacional aprehende a cuatro personas por minería ilegal en el Parque Nacional Chagres
La Policía Nacional informó que decomisó las herramientas y equipos utilizados para esta actividad ilícita.
En esta nota: