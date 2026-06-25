Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 11:57

Suspenden vuelos de Copa Airlines a varias ciudades de Venezuela

Copa Airlines está ofreciendo cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos sin costo alguno a los clientes.

Suspenden vuelos de Copa Airlines a varias ciudades de Venezuela
TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La aerolínea panameña Copa Airlines informó que suspendió los vuelos programados para este jueves 25 de junio hacia las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona, en Venezuela, tras los terremotos registrados este miércoles.

La intención de la compañía es restablecer los vuelos a cada destino lo antes posible, una vez que se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulantes y la comunidad aeroportuaria.

La empresa ofrece cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos sin costo alguno. Para recibir asistencia, los usuarios pueden acudir a las oficinas de ventas y de los aeropuertos, o comunicarse con su agencia de viajes. Asimismo, se recomienda consultar el estado de los vuelos a través de la página web de la aerolínea y mantenerse atentos a los canales oficiales.

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