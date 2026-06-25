Suspenden vuelos de Copa Airlines a varias ciudades de Venezuela

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Por Ana Canto La aerolínea panameña Copa Airlines informó que suspendió los vuelos programados para este jueves 25 de junio hacia las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona, en Venezuela, tras los terremotos registrados este miércoles.

La intención de la compañía es restablecer los vuelos a cada destino lo antes posible, una vez que se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulantes y la comunidad aeroportuaria.

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La empresa ofrece cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos sin costo alguno. Para recibir asistencia, los usuarios pueden acudir a las oficinas de ventas y de los aeropuertos, o comunicarse con su agencia de viajes. Asimismo, se recomienda consultar el estado de los vuelos a través de la página web de la aerolínea y mantenerse atentos a los canales oficiales. La aerolínea panameña @CopaAirlines informa sobre la cancelación de los vuelos desde y hacia Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona, en Venezuela, programados para este jueves 25 de junio de 2026. pic.twitter.com/r4rv0k0jsD — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026