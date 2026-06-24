Bajan los precios del combustible en Panamá: así quedan las tarifas desde el viernes 26 de junio

La Secretaría Nacional de Energía informó a la ciudadanía que a partir del viernes 26 de junio de 2026 a las 6:00 a.m., entrarán en vigor nuevos precios máximos de venta al público del combustible líquidos en todo el país.

Las tarifas estarán vigentes hasta el viernes 10 de julio de 2026 a las 5:59 a.m., como parte del ajuste quincenal que se aplica en el mercado nacional.

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Precio del combustible en Panamá quedan así:

La mayor reducción la registra el diésel, que cae $0.39 por galón.

Gasolina 95: $4.46 por galón ($1.178 por litro)

Gasolina 91: $4.20 por galón ($1.110 por litro)

Diésel: $4.18 por galón ($1.104 por litro)

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 10 de julio.

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Comunicado de Prensa: Actualización de los Precios de los Combustibles – del 26 junio al 10 de julio de 2026 secenergiapanama

Reducción en el precio del combustible responde a precios internacionales

De acuerdo con la entidad, durante el periodo evaluado se registraron disminuciones en los precios internacionales del petróleo, lo que impacta directamente en el costo final que pagan los consumidores en Panamá. La institución explicó que el ajuste se basa en un mecanismo técnico que toma en cuenta variables internacionales y logísticas.

Ajustes se realizan cada 14 días

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles en Panamá se actualizan cada 14 días, mediante un sistema de cálculo transparente que busca reflejar las condiciones reales del mercado global. Este mecanismo permite mantener estabilidad en el abastecimiento y asegurar que los precios locales respondan únicamente a factores externos.

La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente de los mercados internacionales con el objetivo de garantizar transparencia en la fijación de precios y estabilidad en el suministro de combustible en el país.