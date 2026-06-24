Camiones con multas no podrán entrar ni salir de Panamá: así aplica la nueva Ley 538

Panamá endurece controles: transportistas con multas no podrán entrar ni salir del país

El Estado panameño aplicará nuevas restricciones al transporte de carga internacional con la entrada en vigor de la Ley 538, que modifica la Ley 51 de 2017 y establece controles más estrictos para vehículos con matrícula extranjera que ingresen o salgan del país. La normativa fue promulgada este miércoles y establece que los transportistas deberán estar “paz y salvo” sin multas para poder circular en territorio nacional.

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Verificación obligatoria de multas y obligaciones pendientes

La ley determina que los vehículos de carga con matrícula extranjera solo podrán ingresar o salir de Panamá si no mantienen:

Multas de tránsito pendientes

Deudas por infracciones cometidas en el país

Daños ocasionados sin resarcimiento

Procesos abiertos por accidentes de tránsito

Las autoridades panameñas realizarán la verificación correspondiente en los puntos de ingreso y salida del país.

Prohibición de entrada o salida por incumplimientos

En caso de que los transportistas no cumplan con estas obligaciones, se les prohibirá el ingreso o la salida del territorio nacional, como parte del nuevo esquema de control fronterizo para transporte de carga.

Para poder circular en Panamá, los transportistas de carga por carretera con vehículos de matrícula extranjera deberán estar “paz y salvo”, o sea no tener pagos pendientes de multas impuestas por infracciones de tránsito cometidas en territorio nacional o daños causados.… pic.twitter.com/jHzvWk1HO1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

Uso obligatorio de rutas y horarios oficiales

La Ley 538 también establece que los vehículos de carga extranjeros deberán transitar únicamente por rutas oficiales y dentro de los horarios autorizados por las autoridades competentes.

Control a vehículos con irregularidades estructurales

Otro punto relevante de la normativa es la prohibición de ingreso de vehículos que presenten:

Alteraciones en el número de identificación vehicular (VIN)

Modificaciones estructurales en el chasis

Condiciones que comprometan la seguridad o capacidad de carga

Objetivo: mayor seguridad y orden en el transporte de carga

Con estas disposiciones, las autoridades buscan fortalecer la seguridad vial, mejorar el control fronterizo y garantizar mayor responsabilidad en la operación del transporte de carga por carretera en Panamá.