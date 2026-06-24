Camiones con multas no podrán entrar ni salir de Panamá: así aplica la nueva Ley 538

El Estado panameño aplicará nuevas restricciones al transporte de carga internacional con la entrada en vigor de la Ley 538, que modifica la Ley 51 de 2017 y establece controles más estrictos para vehículos con matrícula extranjera que ingresen o salgan del país. La normativa fue promulgada este miércoles y establece que los transportistas deberán estar “paz y salvo” sin multas para poder circular en territorio nacional.
Verificación obligatoria de multas y obligaciones pendientes
La ley determina que los vehículos de carga con matrícula extranjera solo podrán ingresar o salir de Panamá si no mantienen:
- Multas de tránsito pendientes
- Deudas por infracciones cometidas en el país
- Daños ocasionados sin resarcimiento
- Procesos abiertos por accidentes de tránsito
Las autoridades panameñas realizarán la verificación correspondiente en los puntos de ingreso y salida del país.
Prohibición de entrada o salida por incumplimientos
En caso de que los transportistas no cumplan con estas obligaciones, se les prohibirá el ingreso o la salida del territorio nacional, como parte del nuevo esquema de control fronterizo para transporte de carga.
Uso obligatorio de rutas y horarios oficiales
La Ley 538 también establece que los vehículos de carga extranjeros deberán transitar únicamente por rutas oficiales y dentro de los horarios autorizados por las autoridades competentes.
Control a vehículos con irregularidades estructurales
Otro punto relevante de la normativa es la prohibición de ingreso de vehículos que presenten:
- Alteraciones en el número de identificación vehicular (VIN)
- Modificaciones estructurales en el chasis
- Condiciones que comprometan la seguridad o capacidad de carga
Objetivo: mayor seguridad y orden en el transporte de carga
Con estas disposiciones, las autoridades buscan fortalecer la seguridad vial, mejorar el control fronterizo y garantizar mayor responsabilidad en la operación del transporte de carga por carretera en Panamá.