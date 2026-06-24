Reclamos por certificados CEPANIM: Jubilados protestan por descuentos y exigen su dinero completo

Jubilados protagonizaron momentos de tensión este miércoles en predios del Banco Nacional de Panamá y otros puntos del país al expresar su rechazo a los descuentos aplicados al momento de negociar de forma anticipada los pagos del CEPANIM . Los manifestantes aseguraron que los intereses y deducciones superan el 25%, lo que reduce significativamente el monto que finalmente reciben, afectando sus ingresos y capacidad para cubrir gastos esenciales.

Según los jubilados, muchos acudieron al mecanismo de adelanto de pagos debido a necesidades económicas urgentes, pero al conocer las sumas que recibirían manifestaron su inconformidad por los descuentos aplicados.

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Algunos de los presentes exigieron explicaciones sobre los cálculos realizados y solicitaron una revisión de las condiciones bajo las cuales se desarrolla este proceso.

Pago del CEPANIM: movimiento de Jubilados pide intervención

La preocupación ya había sido planteada días atrás por Guillermo Cortés, vocero del Movimiento Mundo de Jubilados, quien señaló que numerosos pensionados están aceptando estas condiciones debido a la necesidad inmediata de obtener recursos económicos.

Cortés sostuvo que la situación afecta especialmente a adultos mayores que dependen de sus ingresos de jubilación para cubrir alimentación, medicamentos y otros gastos básicos.

Solicitan revisión al Gobierno y al Banco Nacional

El dirigente hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Banco Nacional para revisar los porcentajes aplicados en el CEPANIM, argumentando que los descuentos impactan directamente el bienestar de los jubilados.

Jubilados en la provincia de Los Santos expresan su malestar por el elevado cobro de intereses, que superan el 25%, al momento de hacer efectivo el Cepaim.



Hacen un llamado para que este cobro sea ajustado. pic.twitter.com/LDkVfin4t7 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

Los manifestantes esperan que las autoridades evalúen el mecanismo y adopten medidas que permitan reducir la carga financiera que enfrentan quienes optan por hacer efectivo el beneficio de manera anticipada.

Crece el debate sobre el CEPANIM

La protesta reaviva el debate sobre las condiciones bajo las cuales los jubilados pueden acceder anticipadamente a estos recursos, en medio de reclamos por una mayor protección económica para los adultos mayores.