Jubilados denuncian descuentos en CEPANIM y piden revisión al Banco Nacional

Representantes del sector de jubilados en Panamá expresaron su preocupación por los descuentos aplicados en el proceso de cambio de pagos del programa CEPANIM , administrado a través del sistema financiero del Banco Nacional de Panamá, y solicitaron una revisión urgente de los porcentajes establecidos.

El movimiento sostiene que estas deducciones están afectando directamente a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica, quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.

Contenido relacionado: Banco Nacional publica listado de sucursales para negociar el CEPANIM a nivel nacional

CEPANIM: “Muchos están en situación desesperada”, advierten jubilados

El vocero del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, señaló que una parte importante de la población adulta mayor atraviesa serias dificultades económicas, lo que los ha llevado a recurrir a este mecanismo de cambio de pagos bajo condiciones que califican como críticas.

“Los jubilados no hemos logrado nuestras reivindicaciones únicamente a través del diálogo. Todo ha sido a base de lucha, a sol y agua, sin la debida consideración de distintos ejecutivos y ministros en su momento. Sin embargo, espero que en esta ocasión exista una excepción y que… pic.twitter.com/wlFcbfiGCi — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) June 23, 2026

“Para nadie es un secreto que en Panamá existe una gran cantidad de adultos mayores que están pasando por una situación muy difícil… muchos jubilados han acudido al Banco Nacional, en medio de la desesperación”, expresó Cortés. “Para nadie es un secreto que en Panamá existe una gran cantidad de adultos mayores que están pasando por una situación muy difícil… muchos jubilados han acudido al Banco Nacional, en medio de la desesperación”, expresó Cortés.

Según el dirigente, la presión financiera ha obligado a muchos jubilados a aceptar condiciones que consideran desfavorables dentro del proceso de CEPANIM.

Llamado directo al Gobierno Nacional

El representante del movimiento también hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que se evalúe la situación y se adopten medidas correctivas que garanticen mayor protección al sector.

El grupo considera que el tema debe ser atendido como una prioridad social, debido al impacto directo en la calidad de vida de los jubilados.

Jubilados piden revisión de condiciones y porcentajes

El movimiento reiteró que los adultos mayores han tenido históricamente que recurrir a la presión social para obtener respuestas sobre sus demandas.

“Los jubilados no hemos logrado nuestras reivindicaciones únicamente a través del diálogo… todo ha sido a base de lucha”, añadió Cortés. “Los jubilados no hemos logrado nuestras reivindicaciones únicamente a través del diálogo… todo ha sido a base de lucha”, añadió Cortés.

Asimismo, insistieron en que esperan una respuesta institucional favorable por parte de las autoridades y de la entidad bancaria involucrada.

Contexto del reclamo

El grupo señala que el principal punto de conflicto se centra en los porcentajes de descuento aplicados en el proceso de cambio de pagos de CEPANIM, los cuales —según denuncian— reducen significativamente el monto final recibido por los beneficiarios.