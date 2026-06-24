Jubilados denuncian descuentos en CEPANIM y piden revisión al Banco Nacional

Representantes del sector de jubilados en Panamá expresaron su preocupación por los descuentos aplicados en el proceso de cambio de pagos del programa CEPANIM, administrado a través del sistema financiero del Banco Nacional de Panamá, y solicitaron una revisión urgente de los porcentajes establecidos.
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CEPANIM: “Muchos están en situación desesperada”, advierten jubilados
El vocero del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, señaló que una parte importante de la población adulta mayor atraviesa serias dificultades económicas, lo que los ha llevado a recurrir a este mecanismo de cambio de pagos bajo condiciones que califican como críticas.
Según el dirigente, la presión financiera ha obligado a muchos jubilados a aceptar condiciones que consideran desfavorables dentro del proceso de CEPANIM.
Llamado directo al Gobierno Nacional
El representante del movimiento también hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que se evalúe la situación y se adopten medidas correctivas que garanticen mayor protección al sector.
El grupo considera que el tema debe ser atendido como una prioridad social, debido al impacto directo en la calidad de vida de los jubilados.
Jubilados piden revisión de condiciones y porcentajes
El movimiento reiteró que los adultos mayores han tenido históricamente que recurrir a la presión social para obtener respuestas sobre sus demandas.
Asimismo, insistieron en que esperan una respuesta institucional favorable por parte de las autoridades y de la entidad bancaria involucrada.
Contexto del reclamo
El grupo señala que el principal punto de conflicto se centra en los porcentajes de descuento aplicados en el proceso de cambio de pagos de CEPANIM, los cuales —según denuncian— reducen significativamente el monto final recibido por los beneficiarios.