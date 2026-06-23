Banco Nacional publica listado de sucursales para negociar el CEPANIM a nivel nacional

El Banco Nacional de Panamá anunció cuáles son las sucursales habilitadas a nivel nacional para el inicio de la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). Este proceso financiero podrá realizarse luego de que los beneficiarios retiren sus documentos en los centros de atención establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional
Panamá
- Plaza Edison
- La Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
- Pedregal
- Belén (Plaza Los Pinos)
- Chepo
- Tortí
Colón
- Sabanitas
- 4 Altos
- Costa Abajo
- Darién
- Meteí
- La Palma
Coclé
- Penonomé centro
- La Pintada
- Natá
- Antón
- Río Hato
- El Valle
Azuero
- La Arena
- Pesé
- Los Pozos
- La Villa de Los Santos
- Pedasí
- Macaracas
- Ocú
Panamá Oeste
- La Chorrera (Plaza OnDGo)
- La Chorrera (Plaza Libertador)
- San Carlos
Chiriquí
- Doleguita
- Boquerón
- Dolega
- Gualaca
- Alanje
- Volcán
- Río Sereno
- San Félix
- Boquete
Bocas del Toro
- Changuinola
- Almirante
- Bocas del Toro (Isla Colón)
- Chiriquí Grande
Veraguas
- Plaza Banconal
- Soná
- San Francisco de La Montaña
- Mariato
- Cañazas