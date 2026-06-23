Banco Nacional publica listado de sucursales para negociar el CEPANIM a nivel nacional

El Banco Nacional de Panamá anunció cuáles son las sucursales habilitadas a nivel nacional para el inicio de la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). Este proceso financiero podrá realizarse luego de que los beneficiarios retiren sus documentos en los centros de atención establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).