Panamá Nacionales -  23 de junio de 2026 - 11:14

Banco Nacional publica listado de sucursales para negociar el CEPANIM a nivel nacional

El Banco Nacional anunció cuáles son las sucursales habilitadas a nivel nacional para el inicio de la negociación del CEPANIM.

Banco Nacional publica listado de sucursales para el trámite del CEPANIM.

Banco Nacional publica listado de sucursales para el trámite del CEPANIM.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Banco Nacional de Panamá anunció cuáles son las sucursales habilitadas a nivel nacional para el inicio de la negociación de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). Este proceso financiero podrá realizarse luego de que los beneficiarios retiren sus documentos en los centros de atención establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional

Panamá

  • Plaza Edison
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres
  • Pedregal
  • Belén (Plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí

Colón

  • Sabanitas
  • 4 Altos
  • Costa Abajo
  • Darién
  • Meteí
  • La Palma

Coclé

  • Penonomé centro
  • La Pintada
  • Natá
  • Antón
  • Río Hato
  • El Valle

Azuero

  • La Arena
  • Pesé
  • Los Pozos
  • La Villa de Los Santos
  • Pedasí
  • Macaracas
  • Ocú

Panamá Oeste

  • La Chorrera (Plaza OnDGo)
  • La Chorrera (Plaza Libertador)
  • San Carlos

Chiriquí

  • Doleguita
  • Boquerón
  • Dolega
  • Gualaca
  • Alanje
  • Volcán
  • Río Sereno
  • San Félix
  • Boquete

Bocas del Toro

  • Changuinola
  • Almirante
  • Bocas del Toro (Isla Colón)
  • Chiriquí Grande

Veraguas

  • Plaza Banconal
  • Soná
  • San Francisco de La Montaña
  • Mariato
  • Cañazas
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