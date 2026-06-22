Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 15:36

Agroferias del IMA para el 23 y 24 de junio en todo Panamá

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el martes 23 y miércoles 24 de junio.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 23 y miércoles 24 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Martes 23 de junio

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Coclé

  • Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera.

Colón

  • Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo.

Panamá Este

  • Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.
  • Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.

Agroferias del miércoles 24 de junio

Chiriquí

  • Cancha comunal de Tijeras, distrito de Boquerón.

Panamá Este

  • Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.
  • Gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.

Colón

  • Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo.

Veraguas

  • Casa comunal de La Soledad, distrito de Soná.
  • Cancha techada de Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Darién

  • Cancha techada de Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
  • Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.

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