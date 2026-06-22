Agroferias del IMA para el 23 y 24 de junio en todo Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 23 y miércoles 24 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA Martes 23 de junio Panamá Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá. Coclé Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce. Herrera Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera. Colón Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres. Panamá Oeste Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo. Panamá Este Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo. Veraguas Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.

Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa. Agroferias del miércoles 24 de junio Chiriquí Cancha comunal de Tijeras, distrito de Boquerón. Panamá Este Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.

Gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá. Colón Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo. Veraguas Casa comunal de La Soledad, distrito de Soná.

Cancha techada de Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago. Darién Cancha techada de Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana. ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/ekj36NFNbQ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 22, 2026