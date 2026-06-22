Agroferias del IMA para el 23 y 24 de junio en todo Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 23 y miércoles 24 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Martes 23 de junio
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Coclé
- Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera.
Colón
- Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo.
Panamá Este
- Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.
- Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.
Agroferias del miércoles 24 de junio
Chiriquí
- Cancha comunal de Tijeras, distrito de Boquerón.
Panamá Este
- Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.
- Gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.
Colón
- Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo.
Veraguas
- Casa comunal de La Soledad, distrito de Soná.
- Cancha techada de Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Darién
- Cancha techada de Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
- Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.