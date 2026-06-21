Agroferias del IMA: dónde comprar arroz a $1.25 este lunes 22 de junio en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que se desarrollarán este lunes 22 de junio en distintas regiones del país, donde los consumidores podrán adquirir productos básicos a precios accesibles, incluyendo el arroz a $1.25 por presentación de 5 libras.
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Agroferias del IMA este lunes 22 de junio
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco
Chiriquí
- Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba