Panamá Nacionales -  21 de junio de 2026 - 09:13

Agroferias del IMA: dónde comprar arroz a $1.25 este lunes 22 de junio en Panamá

Conoce los puntos de las Agroferias del IMA este lunes 22 de junio en Panamá donde podrás comprar arroz a $1.25 por 5 libras.

Agroferias IMA: puntos de venta de arroz a $1.25 en Panamá y provincias

Agroferias IMA: puntos de venta de arroz a $1.25 en Panamá y provincias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que se desarrollarán este lunes 22 de junio en distintas regiones del país, donde los consumidores podrán adquirir productos básicos a precios accesibles, incluyendo el arroz a $1.25 por presentación de 5 libras.

Estas ferias forman parte de los programas de apoyo a la economía familiar, permitiendo el acceso a alimentos de primera necesidad a costos más bajos.

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Agroferias del IMA este lunes 22 de junio

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco

Chiriquí

  • Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba

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