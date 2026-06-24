Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 14:48

Agroferias del IMA para el 25 y 26 de junio en Panamá

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el jueves 25 y vienes 26 de junio.

Agroferias del IMA para el 25 y 26 de junio en Panamá.

Agroferias del IMA para el 25 y 26 de junio en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 25 y viernes 26 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del jueves 25 de junio

Coclé

  • Cancha sintética de Tambo, en Toabré, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
  • Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná.

Panamá Oeste

  • Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.

Darién

  • Cuadro de softbol de Rio Iglesias, distrito de Santa Fe.

Herrera

  • Plaza San Pedro de Monagrillo, distrito de Chitré.

Panamá

  • Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.

Los Santos

  • Jardín comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.

Agroferias para el viernes 26 de junio

Chiriquí

  • Cancha comunal de Divalá, distrito de Alanje.

Coclé

  • Casa local de Nuestro Amo de La Pava, distrito de Olá.

Colón

  • Estacionamientos de la Junta Comunal de San Juan de Turbe, distrito de Omar Torrijos.

Veraguas

  • Casa comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas.
  • Casa comunal de Pescara, en Rubén Cantú, distrito de Santa Fe.

Darién

  • Cooperativa de Transporte de Cémaco, Vía Quimba, en Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de La Trinidad, en el distrito de Capira.

Panamá Este

  • Jardín de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.
  • Estadio Laureno Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

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