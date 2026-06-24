Colón Nacionales -  24 de junio de 2026 - 16:00

Falla en sistema de ATTT obliga a trasladar trámites a SERTRACEN en Plaza Atlántics

La ATTT informó una interrupción temporal en su sistema. Los trámites de pago de boletas, historial de tránsito y paz y salvo se atenderán en SERTRACEN.

ATTT reporta falla en sistema: trámites se trasladan a SERTRACEN en Plaza Atlántics

ATTT reporta falla en sistema: trámites se trasladan a SERTRACEN en Plaza Atlántics

ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que una interrupción temporal en su sistema está afectando varios servicios en su Dirección Regional, lo que ha generado la reubicación de algunos trámites.

La entidad señaló que su equipo técnico trabaja de forma continua para restablecer la plataforma y normalizar la atención lo antes posible.

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ATTT: Trámites se atenderán en SERTRACEN

Mientras se resuelve la situación, los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites en las oficinas de SERTRACEN ubicadas en Plaza Atlántics, 4 Altos:

  • Pago de boletas
  • Historial de tránsito
  • Paz y salvo

Este traslado temporal busca garantizar la continuidad del servicio a los usuarios afectados por la falla del sistema.

Trabajo técnico en curso

La ATTT indicó que personal especializado se mantiene trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer completamente la operación de la plataforma digital y presencial.

La entidad pidió comprensión a los usuarios mientras se normaliza la situación.

Atención al usuario

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos dirigirse a las oficinas habilitadas mientras se mantiene la afectación del sistema, con el fin de evitar retrasos en sus trámites.

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