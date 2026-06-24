Falla en sistema de ATTT obliga a trasladar trámites a SERTRACEN en Plaza Atlántics

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que una interrupción temporal en su sistema está afectando varios servicios en su Dirección Regional, lo que ha generado la reubicación de algunos trámites.
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ATTT: Trámites se atenderán en SERTRACEN
Mientras se resuelve la situación, los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites en las oficinas de SERTRACEN ubicadas en Plaza Atlántics, 4 Altos:
- Pago de boletas
- Historial de tránsito
- Paz y salvo
Este traslado temporal busca garantizar la continuidad del servicio a los usuarios afectados por la falla del sistema.
Trabajo técnico en curso
La ATTT indicó que personal especializado se mantiene trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer completamente la operación de la plataforma digital y presencial.
La entidad pidió comprensión a los usuarios mientras se normaliza la situación.
Atención al usuario
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos dirigirse a las oficinas habilitadas mientras se mantiene la afectación del sistema, con el fin de evitar retrasos en sus trámites.