MITRADEL realiza operativos en Albrook para verificar contratación de extranjeros

MITRADEL realiza operativos en Albrook.

Por Ana Canto Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), encabezados por la ministra de la cartera, Jackeline Muñoz, ejecutaron operativos de inspección en la Gran Terminal de Albrook. La acción, desarrollada en conjunto con la Diasp y el Servicio Nacional de Migración (SNM), tuvo como objetivo verificar el estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de contratación de personal extranjero.

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Funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la DIASP y del Servicio Nacional de Migración realizan operativos en distintos puntos de la ciudad capital para verificar el cumplimiento de las normas laborales en cuanto a la contratación de personal extranjero. pic.twitter.com/GykXP7KSbF — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026 Por otra parte, la ministra Muñoz informó que en el sector de Tumba Muerto se mantiene una investigación sobre tres ciudadanos extranjeros que portaban armas de fuego dentro de un establecimiento comercial, quienes además carecían de permisos laborales. Debido a esta irregularidad, se requirió la intervención conjunta de la Policía Nacional, el SNM y el Mitradel.

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"Como Ministerio de Trabajo estamos levantando la providencia en una empresa que ya tiene un montón de denuncias puestas, nosotros vamos a intervenir con el secretario judicial, a proceder a interponer las multas”, detalló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. “En Tumba Muerto tenemos tres extranjeros portando armas de seguridad y sin permisos de trabajo. Inmediatamente está interviniendo tanto la Policía, como el Servicio Nacional de Migración y por supuesto el DIASP. Esto va a ser progresivo durante el día en todos los puntos que… pic.twitter.com/LXTF6N7gCT — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026