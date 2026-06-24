Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 12:37

MITRADEL realiza operativos en Albrook para verificar contratación de extranjeros

MITRADEL informó que en el sector de Tumba Muerto se mantiene una investigación sobre tres ciudadanos extranjeros sin permisos de trabajo.

MITRADEL realiza operativos en Albrook.

MITRADEL realiza operativos en Albrook.

Ana Canto
Por Ana Canto

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), encabezados por la ministra de la cartera, Jackeline Muñoz, ejecutaron operativos de inspección en la Gran Terminal de Albrook. La acción, desarrollada en conjunto con la Diasp y el Servicio Nacional de Migración (SNM), tuvo como objetivo verificar el estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de contratación de personal extranjero.

Por otra parte, la ministra Muñoz informó que en el sector de Tumba Muerto se mantiene una investigación sobre tres ciudadanos extranjeros que portaban armas de fuego dentro de un establecimiento comercial, quienes además carecían de permisos laborales. Debido a esta irregularidad, se requirió la intervención conjunta de la Policía Nacional, el SNM y el Mitradel.

"Como Ministerio de Trabajo estamos levantando la providencia en una empresa que ya tiene un montón de denuncias puestas, nosotros vamos a intervenir con el secretario judicial, a proceder a interponer las multas”, detalló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

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