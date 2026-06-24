MITRADEL realiza operativos en Albrook para verificar contratación de extranjeros

Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), encabezados por la ministra de la cartera, Jackeline Muñoz, ejecutaron operativos de inspección en la Gran Terminal de Albrook. La acción, desarrollada en conjunto con la Diasp y el Servicio Nacional de Migración (SNM), tuvo como objetivo verificar el estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de contratación de personal extranjero.
"Como Ministerio de Trabajo estamos levantando la providencia en una empresa que ya tiene un montón de denuncias puestas, nosotros vamos a intervenir con el secretario judicial, a proceder a interponer las multas”, detalló la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.