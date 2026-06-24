Vacantes por MITRADEL: estas son las plazas de trabajo disponibles esta semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en diferentes regiones del país, información presentada por Génesis Vega como parte de las iniciativas para conectar a los buscadores de empleo con las vacantes activas en el mercado laboral.
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Vacantes del MITRADEL disponibles en Veraguas
- Asesor de Ventas: Se requiere experiencia en ventas, manejo de herramientas ofimáticas y plataformas de gestión de clientes.
- Asistente Administrativa: Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en manejo de caja.
- Bibliotecóloga: Se solicita licenciatura en Humanidades y conocimientos en clasificación documental e ingreso de fichas topográficas.
Vacante disponible en Chiriquí
- Gerente de Sucursal: Dirigida a profesionales con estudios en Administración de Empresas, Banca, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.
Vacantes disponibles en Panamá
- Técnico en Sistemas Especiales de Seguridad: Con experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de control de acceso, cámaras y alarmas.
- Asistente Comercial y de Ventas: Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas, Mercadeo o Negocios.
- Mecánico Industrial para Planta Eléctrica: Con conocimientos en sistemas hidráulicos, neumáticos y equipos de generación eléctrica.
- Encargado de Bodega
- Responsable de ejecutar órdenes de compra y supervisar la recepción de mercancías.
- Ejecutivo Comercial: Con experiencia en el mercado de servicios logísticos y dominio intermedio del idioma inglés.
- Técnico y Supervisor Electricista: Encargado de elaborar informes técnicos y aplicar normas y medidas de seguridad.
- Administrador de Plataforma Airbnb: Dirigido a candidatos con estudios en Informática o carreras afines y dominio del idioma inglés.
- Especialista en Logística: Con experiencia en gestión de almacenes, transporte y recursos empresariales, además de manejo del idioma inglés.
- Técnico Electricista: Debe contar con conocimientos en lectura e interpretación de planos eléctricos.
Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden consultar los canales oficiales de empleo compartidos por la Cámara de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde periódicamente se actualizan nuevas oportunidades laborales.