Vacantes por MITRADEL: estas son las plazas de trabajo disponibles esta semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en diferentes regiones del país, información presentada por Génesis Vega como parte de las iniciativas para conectar a los buscadores de empleo con las vacantes activas en el mercado laboral.

Las plazas disponibles abarcan las provincias de Veraguas, Chiriquí y Panamá, incluyendo oportunidades para profesionales, técnicos y personal administrativo.

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Vacantes del MITRADEL disponibles en Veraguas

Asesor de Ventas: Se requiere experiencia en ventas, manejo de herramientas ofimáticas y plataformas de gestión de clientes.

Se requiere experiencia en ventas, manejo de herramientas ofimáticas y plataformas de gestión de clientes. Asistente Administrativa: Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en manejo de caja.

Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en manejo de caja. Bibliotecóloga: Se solicita licenciatura en Humanidades y conocimientos en clasificación documental e ingreso de fichas topográficas.

Vacante disponible en Chiriquí

Gerente de Sucursal: Dirigida a profesionales con estudios en Administración de Empresas, Banca, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.

Vacantes disponibles en Panamá

Técnico en Sistemas Especiales de Seguridad: Con experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de control de acceso, cámaras y alarmas.

Con experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de control de acceso, cámaras y alarmas. Asistente Comercial y de Ventas: Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas, Mercadeo o Negocios.

Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas, Mercadeo o Negocios. Mecánico Industrial para Planta Eléctrica: Con conocimientos en sistemas hidráulicos, neumáticos y equipos de generación eléctrica.

Con conocimientos en sistemas hidráulicos, neumáticos y equipos de generación eléctrica. Encargado de Bodega

Responsable de ejecutar órdenes de compra y supervisar la recepción de mercancías.

Ejecutivo Comercial: Con experiencia en el mercado de servicios logísticos y dominio intermedio del idioma inglés.

Con experiencia en el mercado de servicios logísticos y dominio intermedio del idioma inglés. Técnico y Supervisor Electricista: Encargado de elaborar informes técnicos y aplicar normas y medidas de seguridad.

Encargado de elaborar informes técnicos y aplicar normas y medidas de seguridad. Administrador de Plataforma Airbnb: Dirigido a candidatos con estudios en Informática o carreras afines y dominio del idioma inglés.

Dirigido a candidatos con estudios en Informática o carreras afines y dominio del idioma inglés. Especialista en Logística: Con experiencia en gestión de almacenes, transporte y recursos empresariales, además de manejo del idioma inglés.

Con experiencia en gestión de almacenes, transporte y recursos empresariales, además de manejo del idioma inglés. Técnico Electricista: Debe contar con conocimientos en lectura e interpretación de planos eléctricos.

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden consultar los canales oficiales de empleo compartidos por la Cámara de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde periódicamente se actualizan nuevas oportunidades laborales.