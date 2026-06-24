Panamá Nacionales -  24 de junio de 2026 - 11:28

Vacantes por MITRADEL: estas son las plazas de trabajo disponibles esta semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentó una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en distintas provincias.

MITRADEL muestra ofertas de empleo en Panamá. 

MITRADEL muestra ofertas de empleo en Panamá.  

Captura/ TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en diferentes regiones del país, información presentada por Génesis Vega como parte de las iniciativas para conectar a los buscadores de empleo con las vacantes activas en el mercado laboral.

Las plazas disponibles abarcan las provincias de Veraguas, Chiriquí y Panamá, incluyendo oportunidades para profesionales, técnicos y personal administrativo.

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Vacantes del MITRADEL disponibles en Veraguas

  • Asesor de Ventas: Se requiere experiencia en ventas, manejo de herramientas ofimáticas y plataformas de gestión de clientes.
  • Asistente Administrativa: Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en manejo de caja.
  • Bibliotecóloga: Se solicita licenciatura en Humanidades y conocimientos en clasificación documental e ingreso de fichas topográficas.

Vacante disponible en Chiriquí

  • Gerente de Sucursal: Dirigida a profesionales con estudios en Administración de Empresas, Banca, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.

Vacantes disponibles en Panamá

  • Técnico en Sistemas Especiales de Seguridad: Con experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas de control de acceso, cámaras y alarmas.
  • Asistente Comercial y de Ventas: Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración de Empresas, Mercadeo o Negocios.
  • Mecánico Industrial para Planta Eléctrica: Con conocimientos en sistemas hidráulicos, neumáticos y equipos de generación eléctrica.
  • Encargado de Bodega
  • Responsable de ejecutar órdenes de compra y supervisar la recepción de mercancías.
  • Ejecutivo Comercial: Con experiencia en el mercado de servicios logísticos y dominio intermedio del idioma inglés.
  • Técnico y Supervisor Electricista: Encargado de elaborar informes técnicos y aplicar normas y medidas de seguridad.
  • Administrador de Plataforma Airbnb: Dirigido a candidatos con estudios en Informática o carreras afines y dominio del idioma inglés.
  • Especialista en Logística: Con experiencia en gestión de almacenes, transporte y recursos empresariales, además de manejo del idioma inglés.
  • Técnico Electricista: Debe contar con conocimientos en lectura e interpretación de planos eléctricos.

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden consultar los canales oficiales de empleo compartidos por la Cámara de Comercio y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde periódicamente se actualizan nuevas oportunidades laborales.

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