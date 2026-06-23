MITRADEL detecta trabajadores sin contrato ni afiliación a la CSS en hotel de Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) realizó una inspección en un hotel de la ciudad de Panamá, donde se detectaron trabajadores que no contaban con contrato laboral ni afiliación a la Caja de Seguro Social (Caja de Seguro Social).
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MITRADEL intensifica controles: hallan empleados sin afiliación a la CSS en hotel capitalino
Las autoridades reiteraron que la protección del empleo formal y el respeto a los derechos laborales son prioridades dentro de la política de inspección laboral. En ese sentido, el Gobierno ha intensificado los operativos en distintos sectores económicos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
El sector hotelero ha sido uno de los focos de verificación debido a la alta demanda de mano de obra y la necesidad de asegurar condiciones laborales adecuadas. MITRADEL continuará con estos operativos en diferentes puntos del país como parte de su estrategia de formalización del empleo.
Enfoque del Gobierno
El Ejecutivo ha reiterado que el fortalecimiento del empleo formal es clave para la estabilidad económica y la protección social de los trabajadores, especialmente en sectores con alta actividad turística y comercial.