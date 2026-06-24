Ordenan detención provisional a hombre imputado por violación agravada contra su hermana

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, logró que un juez de garantías ordenara la la detención provisional de un hombre imputado por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El proceso judicial se desarrolla en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

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Detención provisional: Fiscalía argumentó riesgos procesales

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó su solicitud en riesgos procesales como la posible desatención del proceso y el peligro para la víctima, quien es familiar del imputado.

El juez acogió los argumentos presentados por la Fiscalía y ordenó la medida cautelar de detención provisional.

Hechos se remontan a 2022

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido de forma reiterada desde el año 2022, en perjuicio de una menor de edad, hermana del imputado.

Las autoridades indicaron que el caso se mantiene bajo investigación y se han otorgado seis meses para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Investigación continúa bajo reserva judicial

El proceso penal continuará con la recolección de pruebas y entrevistas, mientras el imputado permanecerá bajo detención provisional mientras avanza la causa.

Las autoridades judiciales reiteraron que estos casos se manejan bajo estricta reserva para proteger a la víctima.