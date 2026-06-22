Violencia en colegio de Colón: ordenan detención provisional a dos adolescentes por agresión con arma blanca

Dos adolescentes fueron sometidos a detención provisional tras ser vinculados a un caso de violencia ocurrido dentro de un centro educativo en la provincia de Colón, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de su Fiscalía Superior de Adolescentes.
Te puede interesar: Padres exigen más seguridad en el Colegio José Guardia Vega tras ataque a estudiante: ministra Molinar responde
Ataques con arma blanca dentro del plantel en Colón
De acuerdo con la información oficial, los menores habrían agredido con arma blanca a otros estudiantes dentro de un salón de clases, generando alarma entre la comunidad educativa. Uno de los estudiantes afectados resultó herido con un objeto punzocortante, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.
El hecho ocurrió en el Colegio José Guardia Vega, donde padres de familia y acudientes han expresado preocupación por la situación de violencia en el plantel. Los representantes de la comunidad educativa solicitaron el refuerzo de las medidas de seguridad y una mayor atención a los reportes previos sobre incidentes similares.
Reclamos por falta de prevención
Algunos padres de familia señalaron que ya se habían reportado posibles amenazas entre estudiantes, por lo que cuestionaron la falta de acciones preventivas más estrictas por parte de las autoridades educativas.
La comunidad educativa de Colón ha reiterado el llamado a implementar estrategias de prevención de violencia en los centros escolares, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes sobre el caso.