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Municipio de Colón se reunirá con diputados para reiterar solicitud de fondos de la Zona Libre

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, anunció que el Consejo Municipal citará a los cinco diputados de la provincia para coordinar acciones y presentar un pliego de peticiones para impulsar cambios y disponer de más fondos para atender las principales necesidades de la población, tales como una Ley que permita adquirir fondos de impuestos de la Zona Libre.