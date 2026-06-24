MINSA implementa fumigación con motos en San Miguelito para combatir el dengue

El Ministerio de Salud ( MINSA ) implementó este miércoles una nueva estrategia de fumigación contra el dengue en el distrito de San Miguelito, utilizando motocicletas como herramienta para ingresar a sectores donde los vehículos tradicionales presentan dificultades de acceso.

La Región de Salud de San Miguelito explicó que esta iniciativa permitirá llegar a veredas, calles estrechas y zonas con espacios reducidos, con el objetivo de fortalecer las jornadas de fumigación y reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.

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A través de este mecanismo, las autoridades buscan ampliar la cobertura de los operativos y atender comunidades donde existen áreas de difícil acceso, reforzando las acciones para disminuir los casos de esta enfermedad.

MINSA lanza operativo especial contra el dengue

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de esta estrategia y señaló que los resultados también dependen del compromiso de la ciudadanía, especialmente en evitar la acumulación de agua y eliminar posibles criaderos del mosquito.

El titular de salud recalcó importancia de que la población también contribuya eliminando los lugares donde se pueda acumular agua, porque la prevención del dengue requiere del esfuerzo de todos señaló.

Las autoridades informaron que San Miguelito registra una disminución aproximada del 80% de los casos de dengue en comparación con el año anterior, aunque mantienen las acciones preventivas para evitar nuevos contagios.

Por su parte, Algis Torres, director de Salud de San Miguelito, destacó la implementación de esta iniciativa y aseguró que permitirá mejorar la capacidad de respuesta en sectores donde se necesita una intervención más directa.

El MINSA reiteró el llamado a la población a mantener sus hogares y alrededores libres de recipientes que acumulen agua, ya que la eliminación de criaderos continúa siendo una de las principales medidas para combatir el dengue.