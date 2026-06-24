María Cristina Chen explica el papel de la Corte Suprema tras reclamo de diplomático chino

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen, se pronunció sobre el reclamo realizado por el observador permanente de China ante la Organización de los Estados Americanos, Xie Feng, relacionado con el fallo que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos en Panamá.
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Magistrada María Cristina: “La Corte es guardiana de la Constitución”
Chen destacó que cada decisión judicial es producto de un análisis jurídico y no de presiones externas o de opiniones públicas.
Asimismo, indicó que en toda decisión judicial existen posiciones encontradas entre quienes respaldan o rechazan los fallos emitidos por los magistrados.
Fallos deben basarse en criterios jurídicos
La presidenta de la Corte sostuvo que la principal garantía para los ciudadanos es que las decisiones judiciales se adopten con base en la ley y no en influencias externas.
Debate surge tras observaciones de China en la OEA
Las declaraciones de Chen se producen luego de que el representante chino ante la OEA cuestionara la decisión judicial relacionada con el contrato para la operación de dos puertos en Panamá, un tema que ha generado repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.
La magistrada reiteró que el papel de la Corte Suprema consiste en interpretar y aplicar la Constitución, garantizando la independencia del Órgano Judicial.