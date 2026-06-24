ATTT sanciona a conductor tras viralizarse video de infracciones de tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que sancionó al conductor de un vehículo que fue captado en video cometiendo diversas faltas al Reglamento de Tránsito.

La acción se produjo luego de que el material audiovisual circulara ampliamente en redes sociales, lo que permitió a las autoridades identificar al propietario del automóvil e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Según informó la entidad, tras las verificaciones realizadas se logró determinar la identidad del conductor, procediendo a imponer las sanciones establecidas por las normas de tránsito vigentes. La ATTT indicó que las infracciones observadas en el video constituyen faltas al reglamento, por lo que se aplicaron las medidas administrativas correspondientes.

ATTT: autoridades reiteran llamado a respetar las normas viales

La @ATTTPanama sancionó al conductor de un vehículo que fue captado en vídeo cometiendo varias faltas al Reglamento de Tránsito. pic.twitter.com/fEYWwR3CDl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

La institución recordó a los conductores la importancia de cumplir con las disposiciones de seguridad vial para prevenir accidentes y proteger la integridad de peatones y usuarios de las vías. Asimismo, destacó que las denuncias ciudadanas y el contenido difundido en redes sociales pueden servir de apoyo en las investigaciones relacionadas con posibles infracciones de tránsito.

Redes sociales como herramienta de fiscalización

En los últimos años, videos compartidos por ciudadanos han contribuido a identificar conductas irregulares en las carreteras y calles del país, permitiendo a las autoridades actuar cuando se comprueba la comisión de faltas.

La ATTT reiteró que continuará vigilando el cumplimiento de las normas de tránsito y aplicando las sanciones correspondientes a quienes incumplan la ley.