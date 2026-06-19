ATTT recuerda requisitos que deben cumplir todos los motociclistas.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recordó a todos los conductores de motocicletas que el tránsito en las vías exige responsabilidad y el cumplimiento obligatorio de las normas vigentes.
Requisitos para motociclistas
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Licencia al día: Es obligatorio portar siempre la licencia de conducir Tipo B.
Visibilidad: Se debe usar una prenda reflectiva durante todos los trayectos.
Chaleco identificado: Es obligatorio vestir un chaleco que tenga impreso, en la parte posterior, el número de la Placa Única Nacional de Rodaje.
Uso de contenedores: Si utiliza caja, bolsa o mochila de reparto para transportar mercancía, deberá colocar la identificación de la placa en la parte trasera del contenedor con las especificaciones técnicas requeridas.
Especificaciones de la rotulación en contenedores:
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Letras y números en tipografía Arial.
Un tamaño de 7 centímetros de alto.
Color rojo sobre fondo blanco.
Confeccionado en material reflectivo.
La ATTT reiteró que vela por el cumplimiento de las normas de tránsito para garantizar la seguridad vial. No acatar estas disposiciones vigentes hará al conductor responsable de las sanciones que establece la ley.