Panamá Nacionales -  23 de junio de 2026 - 12:50

Alimentación complementaria: MINSA orienta a madres sobre la nutrición adecuada durante el primer año

El MINSA desarrolló un taller de alimentación complementaria en Panamá Este dirigido a madres de niños menores de un año para promover una nutrición adecuada.

MINSA promueve hábitos saludables. 

MINSA promueve hábitos saludables. 

@MINSAPma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud infantil con jornadas educativas enfocadas en la alimentación complementaria en Panamá Este.

A través de un taller dirigido a madres de niños menores de un año, se brindaron orientaciones sobre la importancia de una adecuada nutrición durante esta etapa del desarrollo, promoviendo prácticas saludables que favorecen el crecimiento de los pequeños.

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Durante la capacitación, los participantes recibieron información sobre la alimentación complementaria, un proceso clave que inicia cuando la leche materna comienza a complementarse con otros alimentos adecuados según las necesidades del bebé.

MINSA fortalece la nutrición infantil con talleres de alimentación complementaria

El MINSA destacó la importancia de mantener la lactancia materna y adoptar hábitos alimenticios saludables como estrategias para prevenir problemas nutricionales como la desnutrición, la anemia y la obesidad infantil.

Estas actividades forman parte de las iniciativas de educación y prevención que buscan acompañar a las familias panameñas, brindándoles herramientas para tomar mejores decisiones sobre la alimentación y bienestar de sus hijos.

Con estos talleres, el personal de salud reafirma su compromiso con la nutrición infantil y el desarrollo integral de los niños en Panamá Este.

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