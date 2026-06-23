Alimentación complementaria: MINSA orienta a madres sobre la nutrición adecuada durante el primer año

El Ministerio de Salud (MINSA) continúa fortaleciendo las acciones de prevención y promoción de la salud infantil con jornadas educativas enfocadas en la alimentación complementaria en Panamá Este.
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Durante la capacitación, los participantes recibieron información sobre la alimentación complementaria, un proceso clave que inicia cuando la leche materna comienza a complementarse con otros alimentos adecuados según las necesidades del bebé.
MINSA fortalece la nutrición infantil con talleres de alimentación complementaria
El MINSA destacó la importancia de mantener la lactancia materna y adoptar hábitos alimenticios saludables como estrategias para prevenir problemas nutricionales como la desnutrición, la anemia y la obesidad infantil.
Estas actividades forman parte de las iniciativas de educación y prevención que buscan acompañar a las familias panameñas, brindándoles herramientas para tomar mejores decisiones sobre la alimentación y bienestar de sus hijos.
Con estos talleres, el personal de salud reafirma su compromiso con la nutrición infantil y el desarrollo integral de los niños en Panamá Este.