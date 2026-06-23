IFARHU explica por qué no se podrá retirar en efectivo el pago del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, a partir de este año, se entregarán más de 500 mil tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, tanto en su versión física como digital.

Las declaraciones fueron dadas por el director del IFARHU, Carlos Godoy, en el programa digital Shock, donde también agregó que el plan piloto iniciará en tres escuelas, para luego comenzar el proceso masivo desde las provincias centrales.

El director indicó que anteriormente se otorgaban tarjetas de débito del Banco Nacional de Panamá, con las cuales los padres de familia podían retirar el dinero en efectivo. Con la nueva herramienta, esto no se podrá realizar, debido a que se busca que los recursos sean utilizados exclusivamente en gastos educativos, alimentación, medicamentos y transporte, con el objetivo de contar con una trazabilidad que compruebe el uso de los millones de dólares que el IFARHU destina al PASE-U.

La reposición de este plástico tendrá un costo de B/. 3.00, el cual será asumido durante el primer año por el Gobierno Nacional.

Otra ventaja es que, con esta herramienta, el padre de familia podrá hacer uso de una sola tarjeta en caso de recibir los pagos destinados a varios de sus hijos.