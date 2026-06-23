Ley 514: Minsa busca reducir desperdicio de alimentos y fortalecer donaciones

Minsa realizó la consulta pública para reglamentar la Ley 514 TReporta

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, una normativa que busca reducir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente en todo el país.

La iniciativa representa un paso importante en la lucha contra el hambre y en la construcción de una cultura de sostenibilidad y solidaridad en la cadena alimentaria nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: PASE-U: IFARHU iniciará plan piloto con tarjetas de débito en tres centros escolares

Una ley para reducir el desperdicio de alimentos

La Ley 514 establece un marco legal para impulsar el reaprovechamiento responsable de alimentos aptos para el consumo humano, promoviendo su donación bajo estrictas condiciones sanitarias.

De acuerdo con las autoridades, la normativa busca evitar que alimentos en buen estado sean descartados, fomentando su redistribución a poblaciones vulnerables.

Control sanitario y trazabilidad

La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), del Minsa, será la entidad encargada de supervisar la inocuidad, trazabilidad y calidad de los productos donados.

Las donaciones deberán cumplir requisitos como:

Registro sanitario vigente

Personal con carnet de salud

Cumplimiento de normas de almacenamiento y manipulación

Participación de múltiples sectores

En la consulta pública participaron instituciones del Estado, organismos internacionales, gremios empresariales y organizaciones sociales, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDA, ACODECO, la FAO y el Banco de Alimentos de Panamá.

El objetivo es enriquecer la reglamentación con aportes técnicos y experiencias de distintos sectores involucrados en la cadena alimentaria.

Enfoque de sostenibilidad y seguridad alimentaria

Las autoridades destacaron que esta ley impulsa tres pilares fundamentales:

Reducción del desperdicio de alimentos

Facilitación de donaciones responsables

Garantía de inocuidad alimentaria

Con ello, Panamá busca avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente, solidario y sostenible.