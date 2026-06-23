Ley 514: Minsa busca reducir desperdicio de alimentos y fortalecer donaciones

El Ministerio de Salud (MINSA) realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, una normativa que busca reducir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente en todo el país.
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Una ley para reducir el desperdicio de alimentos
La Ley 514 establece un marco legal para impulsar el reaprovechamiento responsable de alimentos aptos para el consumo humano, promoviendo su donación bajo estrictas condiciones sanitarias.
De acuerdo con las autoridades, la normativa busca evitar que alimentos en buen estado sean descartados, fomentando su redistribución a poblaciones vulnerables.
Control sanitario y trazabilidad
La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), del Minsa, será la entidad encargada de supervisar la inocuidad, trazabilidad y calidad de los productos donados.
Las donaciones deberán cumplir requisitos como:
- Registro sanitario vigente
- Personal con carnet de salud
- Cumplimiento de normas de almacenamiento y manipulación
Participación de múltiples sectores
En la consulta pública participaron instituciones del Estado, organismos internacionales, gremios empresariales y organizaciones sociales, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDA, ACODECO, la FAO y el Banco de Alimentos de Panamá.
El objetivo es enriquecer la reglamentación con aportes técnicos y experiencias de distintos sectores involucrados en la cadena alimentaria.
Enfoque de sostenibilidad y seguridad alimentaria
Las autoridades destacaron que esta ley impulsa tres pilares fundamentales:
- Reducción del desperdicio de alimentos
- Facilitación de donaciones responsables
- Garantía de inocuidad alimentaria
Con ello, Panamá busca avanzar hacia un sistema alimentario más eficiente, solidario y sostenible.