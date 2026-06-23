Cristiano Ronaldo rompe récord histórico en el Mundial 2026 con Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de récords del fútbol mundial al convertirse en el primer jugador en la historia en marcar goles en seis Copas Mundiales de la FIFA.

El tanto llegó al minuto 6 del encuentro entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Houston Stadium.

Contenido de interés: El récord que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026

BREAKING: Cristiano Ronaldo has now scored 974 career goals.



Just 26 goals away from the historic 1,000-goal milestone. pic.twitter.com/iZecOnvGyk — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 23, 2026

Ronaldo abrió el marcador con un potente derechazo dentro del área, desatando la celebración de la afición portuguesa y consolidando un récord sin precedentes en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su leyenda en el Mundial 2026

1. BREAKING: Cristiano Ronaldo becomes the first player in football history to score at SIX different FIFA World Cups.



A record that may never be broken. pic.twitter.com/gse2OYqx2a — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 23, 2026

El atacante, conocido como “el Comandante”, continúa ampliando su legado en el fútbol internacional, manteniéndose como una de las figuras más determinantes incluso en esta etapa avanzada de su carrera. Este nuevo hito lo coloca en una categoría única dentro del deporte, al haber logrado anotar en seis ediciones distintas de la Copa Mundial.

La marca de Cristiano Ronaldo se perfila como una de las más difíciles de superar en la historia del fútbol, debido a la exigencia de mantenerse competitivo a lo largo de más de dos décadas en el máximo nivel internacional. Con este logro, el portugués reafirma su estatus como uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos.