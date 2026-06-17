El récord que Cristiano Ronaldo puede romper en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad es solo un número. A sus 41 años, el delantero portugués mantiene vivo el sueño de conquistar una Copa del Mundo y en el Mundial 2026 podría alcanzar una marca histórica en el fútbol.

El capitán de Portugal ya es uno de los jugadores más exitosos de todos los tiempos, con una carrera repleta de títulos, récords y reconocimientos individuales. Sin embargo, la Copa del Mundo sigue siendo el gran trofeo que falta en su colección.

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Cristiano Ronaldo afronta su sexto Mundial

Si disputa minutos en el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo se convertirá en uno de los pocos futbolistas en jugar seis ediciones de un Mundial, una cifra que refleja su extraordinaria longevidad al más alto nivel.

Además, el atacante portugués tendrá la oportunidad de ampliar varios de sus registros mundialistas y seguir aumentando su legado como uno de los máximos referentes de la historia del fútbol.

A lo largo de más de dos décadas, Ronaldo ha demostrado una capacidad única para reinventarse y mantenerse competitivo frente a generaciones más jóvenes. Por ello, su presencia en el Mundial 2026 será una de las historias más seguidas por aficionados y especialistas.