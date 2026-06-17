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Mundial 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 09:55

Portugal de Cristiano Ronaldo inicia su camino en el Mundial 2026 frente a RD Congo

La selección de Portugal debuta ante la selección de Republica del Congo, continua los encuentros de la fase de grupos en el Mundial 2026.

Mundial 2026 Portugal vs. RD Congo. 

Mundial 2026 Portugal vs. RD Congo. 

Imagen creada con IA
María Hernández
Por María Hernández

La selección de Portugal debutará este miércoles 17 de junio cuando enfrente a RD Congo en un encuentro correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. El partido se disputará en el Houston Stadium de Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo. El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión, plataformas digitales y radio.

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde seguir el partido

Hora: 12:00 p.m. (Panamá)

Televisión: RPC TV

Streaming: Medcom Go

Radio: RPC Radio 90.9 FM y 106.3 FM

El duelo marcará el estreno de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026, en una jornada que contará con la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, quien disputa una nueva Copa del Mundo con Portugal.

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