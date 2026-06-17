Portugal de Cristiano Ronaldo inicia su camino en el Mundial 2026 frente a RD Congo

La selección de Portugal debutará este miércoles 17 de junio cuando enfrente a RD Congo en un encuentro correspondiente al Grupo K del Mundial 2026. El partido se disputará en el Houston Stadium de Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo. El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión, plataformas digitales y radio.