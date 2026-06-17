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Mundial Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 07:02

Resultados del Mundial 2026: Messi lidera triunfo de Argentina y así se jugará la jornada de hoy

Argentina goleó a Argelia en su debut mundialista, mientras que Francia, Noruega y Austria también sumaron victorias en la fase de grupos del Mundial 2026.

Resultados del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este martes con cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J, destacando la victoria de Argentina sobre Argelia, en un encuentro donde Lionel Messi volvió a ser protagonista para la Albiceleste. Francia, Noruega y Austria también lograron sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

Francia inicia con triunfo ante Senegal

Por el Grupo I, la selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal y comenzó con paso firme su participación en el torneo. Los franceses mostraron superioridad durante gran parte del encuentro y lograron imponerse para ubicarse entre los primeros lugares de su grupo.

Resultado Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal

Noruega supera a Irak

En el otro compromiso del Grupo I, Noruega venció 4-1 a Irak en un partido donde la ofensiva europea marcó diferencias. Con este resultado, los noruegos suman tres puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Resultado Grupo I

  • Irak 1-4 Noruega

Messi lidera goleada de Argentina

La selección de Argentina debutó con una contundente victoria de 3-0 sobre Argelia en el Grupo J. Lionel Messi volvió a convertirse en una de las figuras del encuentro, guiando a la Albiceleste en un inicio positivo de su camino mundialista.

Resultado Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia
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Austria derrota a Jordania

En el otro duelo del Grupo J, Austria superó 3-1 a Jordania y también arrancó con victoria en la Copa del Mundo.

Resultado Grupo J

  • Austria 3-1 Jordania

Partidos del Mundial 2026 para hoy miércoles 17 de junio

La actividad continúa este miércoles con cuatro encuentros correspondientes a los grupos K y L.

Grupo K

12:00 p.m.

  • Portugal vs RD Congo

9:00 p.m.

  • Uzbekistán vs Colombia

Grupo L

3:00 p.m.

  • Inglaterra vs Croacia

6:00 p.m.

  • Ghana vs Panamá

Panamá debuta en el Mundial

La atención de los aficionados panameños estará centrada en el partido entre Panamá y Ghana, correspondiente al Grupo L.

La selección nacional buscará comenzar con un resultado positivo en su estreno mundialista, antes de enfrentar posteriormente a Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.

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