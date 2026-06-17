Resultados del Mundial 2026: Messi lidera triunfo de Argentina y así se jugará la jornada de hoy

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este martes con cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J, destacando la victoria de Argentina sobre Argelia, en un encuentro donde Lionel Messi volvió a ser protagonista para la Albiceleste. Francia, Noruega y Austria también lograron sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

Francia inicia con triunfo ante Senegal

Por el Grupo I, la selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal y comenzó con paso firme su participación en el torneo. Los franceses mostraron superioridad durante gran parte del encuentro y lograron imponerse para ubicarse entre los primeros lugares de su grupo.

Resultado Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Noruega supera a Irak

En el otro compromiso del Grupo I, Noruega venció 4-1 a Irak en un partido donde la ofensiva europea marcó diferencias. Con este resultado, los noruegos suman tres puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Resultado Grupo I

Irak 1-4 Noruega

Messi lidera goleada de Argentina

La selección de Argentina debutó con una contundente victoria de 3-0 sobre Argelia en el Grupo J. Lionel Messi volvió a convertirse en una de las figuras del encuentro, guiando a la Albiceleste en un inicio positivo de su camino mundialista.

Resultado Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2067086947743322531?s=20&partner=&hide_thread=false En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó este martes tres tantos en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, con los que igualó el récord goleador histórico del torneo.



El capitán albiceleste llegó a 16 tantos, empatando la marca… pic.twitter.com/kgYDWZFOmi — Telemetro Reporta (@TReporta) June 17, 2026

Austria derrota a Jordania

En el otro duelo del Grupo J, Austria superó 3-1 a Jordania y también arrancó con victoria en la Copa del Mundo.

Resultado Grupo J

Austria 3-1 Jordania

Partidos del Mundial 2026 para hoy miércoles 17 de junio

La actividad continúa este miércoles con cuatro encuentros correspondientes a los grupos K y L.

Grupo K

12:00 p.m.

Portugal vs RD Congo

9:00 p.m.

Uzbekistán vs Colombia

Grupo L

3:00 p.m.

Inglaterra vs Croacia

6:00 p.m.

Ghana vs Panamá

Panamá debuta en el Mundial

La atención de los aficionados panameños estará centrada en el partido entre Panamá y Ghana, correspondiente al Grupo L.

La selección nacional buscará comenzar con un resultado positivo en su estreno mundialista, antes de enfrentar posteriormente a Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.