Resultados del Mundial 2026: Messi lidera triunfo de Argentina y así se jugará la jornada de hoy

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó este martes con cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J, destacando la victoria de Argentina sobre Argelia, en un encuentro donde Lionel Messi volvió a ser protagonista para la Albiceleste. Francia, Noruega y Austria también lograron sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.
Francia inicia con triunfo ante Senegal
Por el Grupo I, la selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal y comenzó con paso firme su participación en el torneo. Los franceses mostraron superioridad durante gran parte del encuentro y lograron imponerse para ubicarse entre los primeros lugares de su grupo.
Resultado Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
Noruega supera a Irak
En el otro compromiso del Grupo I, Noruega venció 4-1 a Irak en un partido donde la ofensiva europea marcó diferencias. Con este resultado, los noruegos suman tres puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Resultado Grupo I
- Irak 1-4 Noruega
Messi lidera goleada de Argentina
La selección de Argentina debutó con una contundente victoria de 3-0 sobre Argelia en el Grupo J. Lionel Messi volvió a convertirse en una de las figuras del encuentro, guiando a la Albiceleste en un inicio positivo de su camino mundialista.
Resultado Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
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Austria derrota a Jordania
En el otro duelo del Grupo J, Austria superó 3-1 a Jordania y también arrancó con victoria en la Copa del Mundo.
Resultado Grupo J
- Austria 3-1 Jordania
Partidos del Mundial 2026 para hoy miércoles 17 de junio
La actividad continúa este miércoles con cuatro encuentros correspondientes a los grupos K y L.
Grupo K
12:00 p.m.
- Portugal vs RD Congo
9:00 p.m.
- Uzbekistán vs Colombia
Grupo L
3:00 p.m.
- Inglaterra vs Croacia
6:00 p.m.
- Ghana vs Panamá
Panamá debuta en el Mundial
La atención de los aficionados panameños estará centrada en el partido entre Panamá y Ghana, correspondiente al Grupo L.
La selección nacional buscará comenzar con un resultado positivo en su estreno mundialista, antes de enfrentar posteriormente a Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.