Mundial 2026: partidos para este miércoles 17 de junio

Este miércoles 17 de junio sigue la acción del Mundial 2026. Selecciones como Portugal, Inglaterra, Croacia, Colombia y Panamá, realizaran su debut y buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente fase del torneo.
Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de los encuentros a través de las pantallas de RPC TV, Medcom Go y RPC Radio, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.
Partidos para el miércoles 17 de junio
- Portugal vs. República del Congo – 12:00 p.m. (RPC TV y Medcom GO)
- Inglaterra vs. Croacia – 3:00 p.m. (RPC Radio)
- Ghana vs. Panamá – 6:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)
- Uzbekistán vs. Colombia – 9:00 p.m. (RPC Radio)