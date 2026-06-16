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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 16:01

Mundial 2026: partidos para este miércoles 17 de junio

Este miércoles 17 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada que tendrá como atractivo el debut de la Selección de Panamá ante Ghana.

Mundial 2026: partidos de este miércoles 17 de junio. 
Mundial 2026: partidos de este miércoles 17 de junio. @adalbertocarrasquilla18
María Hernández
Por María Hernández

Este miércoles 17 de junio sigue la acción del Mundial 2026. Selecciones como Portugal, Inglaterra, Croacia, Colombia y Panamá, realizaran su debut y buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente fase del torneo.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de los encuentros a través de las pantallas de RPC TV, Medcom Go y RPC Radio, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

Partidos para el miércoles 17 de junio

  • Portugal vs. República del Congo – 12:00 p.m. (RPC TV y Medcom GO)
  • Inglaterra vs. Croacia – 3:00 p.m. (RPC Radio)
  • Ghana vs. Panamá – 6:00 p.m. (RPC TV y Telemetro)
  • Uzbekistán vs. Colombia – 9:00 p.m. (RPC Radio)

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