Mundial 2026: partidos para este miércoles 17 de junio

Mundial 2026: partidos de este miércoles 17 de junio. @adalbertocarrasquilla18

Este miércoles 17 de junio sigue la acción del Mundial 2026 . Selecciones como Portugal, Inglaterra, Croacia, Colombia y Panamá, realizaran su debut y buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente fase del torneo.

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Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de los encuentros a través de las pantallas de RPC TV, Medcom Go y RPC Radio, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

Partidos para el miércoles 17 de junio

Portugal vs. República del Congo – 12:00 p.m. ( RPC TV y Medcom GO )

– 12:00 p.m. ( ) Inglaterra vs. Croacia – 3:00 p.m. ( RPC Radio )

– 3:00 p.m. ( ) Ghana vs. Panamá – 6:00 p.m. ( RPC TV y Telemetro )

– 6:00 p.m. ( ) Uzbekistán vs. Colombia – 9:00 p.m. (RPC Radio)