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Mundial 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 16:13

Mundial 2026: dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs. Ghana

La Selección de Panamá se medirá este miércoles 17 de junio ante Ghana en su debut en el Mundial 2026. El encuentro podrá verse EN VIVO a través de RPC.

La Selección de Panamá debuta ante Ghana en el Mundial 2026. 

La Selección de Panamá debuta ante Ghana en el Mundial 2026. 

@fepafut
María Hernández
Por María Hernández

La espera terminó para los aficionados de la Selección de Panamá. Este miércoles 17 de junio, la Marea Roja hará su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana en un compromiso correspondiente al Grupo L de la competición.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora de Panamá) y genera gran expectativa, el equipo nacional buscará arrancar su participación con una victoria en una de las citas más importantes del fútbol mundial.

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