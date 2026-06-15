Mundial 2026: dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs. Ghana

La Selección de Panamá debuta ante Ghana en el Mundial 2026.

La espera terminó para los aficionados de la Selección de Panamá. Este miércoles 17 de junio, la Marea Roja hará su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana en un compromiso correspondiente al Grupo L de la competición.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora de Panamá) y genera gran expectativa, el equipo nacional buscará arrancar su participación con una victoria en una de las citas más importantes del fútbol mundial.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede leer: Portero de Cabo Verde se vuelve viral tras el empate ante España en el Mundial 2026

Los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del partido a través de RPC Televisión y Telemetro, transmitirán el encuentro EN VIVO para todo el territorio nacional.

Mundial 2026 datos del partido