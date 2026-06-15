Mundial 2026: dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs. Ghana

La espera terminó para los aficionados de la Selección de Panamá. Este miércoles 17 de junio, la Marea Roja hará su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana en un compromiso correspondiente al Grupo L de la competición.
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Los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del partido a través de RPC Televisión y Telemetro, transmitirán el encuentro EN VIVO para todo el territorio nacional.
Mundial 2026 datos del partido
- Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m. (Panamá)
- Partido: Panamá vs. Ghana
- Transmisión: RPC Televisión y Telemetro
- Torneo: Mundial 2026
- Grupo: L