| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 15:52

Portero de Cabo Verde se vuelve viral tras el empate ante España en el Mundial 2026

Durante los 90 minutos, el arquero de Cabo Verde evitó en múltiples ocasiones que la campeona del mundo de 2010 lograra anotar.

Portero de Cabo Verde
Portero de Cabo Verde, Josimar 'Vozinha' Dias se vuelve viral. EFE/Lavandeira Jr
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes, España se midió ante Cabo Verde en el debut del Grupo H, en un encuentro que terminó en empate 0-0 en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos. Tras el agónico choque entre ambas selecciones, hubo un protagonista imposible de ignorar: Josimar Dias, conocido como 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

Durante los 90 minutos, el arquero evitó en múltiples ocasiones que la campeona del mundo de 2010 lograra anotar, a pesar del dominio y las estadísticas favorables que mantuvieron los europeos durante todo el partido. Al finalizar el juego, Vozinha recibió el premio Michelob Ultra al ser elegido como el Jugador del Partido y rompió en llanto junto a sus compañeros al reconocer el histórico esfuerzo realizado.

partido españa - cabo verde - mundial 2026
Josimar Dias, conocido como 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

Josimar Dias, conocido como 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

El impacto de la hazaña se trasladó de inmediato a las redes sociales: los internautas comenzaron a seguir masivamente la cuenta de Instagram del arquero, quien milita en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, logrando acumular más de dos millones de seguidores en menos de seis horas.

Este resultado representa un hito dorado para Cabo Verde, selección que logró su clasificación directa al Mundial 2026 y que participa en la máxima cita futbolística por primera vez en su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2066590395719389207&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno habilita pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana en el Mundial 2026

Mundial 2026: dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs. Ghana

Video | Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO: partido del Mundial 2026

Recomendadas

Más Noticias