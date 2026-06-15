Portero de Cabo Verde se vuelve viral tras el empate ante España en el Mundial 2026

Este lunes, España se midió ante Cabo Verde en el debut del Grupo H, en un encuentro que terminó en empate 0-0 en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos. Tras el agónico choque entre ambas selecciones, hubo un protagonista imposible de ignorar: Josimar Dias, conocido como 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

Durante los 90 minutos, el arquero evitó en múltiples ocasiones que la campeona del mundo de 2010 lograra anotar, a pesar del dominio y las estadísticas favorables que mantuvieron los europeos durante todo el partido. Al finalizar el juego, Vozinha recibió el premio Michelob Ultra al ser elegido como el Jugador del Partido y rompió en llanto junto a sus compañeros al reconocer el histórico esfuerzo realizado.

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partido españa - cabo verde - mundial 2026 Josimar Dias, conocido como 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde. EFE

El impacto de la hazaña se trasladó de inmediato a las redes sociales: los internautas comenzaron a seguir masivamente la cuenta de Instagram del arquero, quien milita en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, logrando acumular más de dos millones de seguidores en menos de seis horas.

Este resultado representa un hito dorado para Cabo Verde, selección que logró su clasificación directa al Mundial 2026 y que participa en la máxima cita futbolística por primera vez en su historia.