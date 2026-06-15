La selección de Uruguay inicia este lunes su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Arabia Saudí en un partido correspondiente al Grupo H, el encuentro genera gran expectativa entre los aficionados.
Mundial Mundial 2026 - 15 de junio de 2026 - 16:00
Video | Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO: partido del Mundial 2026
Arabia Saudí debuta ante Uruguay en el Mundial 2026. Mira aquí la transmisión en vivo y los detalles del partido.
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