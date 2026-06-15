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Mundial Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 16:00

Video | Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO: partido del Mundial 2026

Arabia Saudí debuta ante Uruguay en el Mundial 2026. Mira aquí la transmisión en vivo y los detalles del partido.

Arabia Saudí vs Uruguay: partido del Mundial 2026

Arabia Saudí vs Uruguay: partido del Mundial 2026

@FIFAWC26Updates
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La selección de Uruguay inicia este lunes su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Arabia Saudí en un partido correspondiente al Grupo H, el encuentro genera gran expectativa entre los aficionados.

Partido del MUNDIAL 2026 - Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO

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