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Mundial 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 12:45

Dónde ver en vivo el Argentina vs. Argelia del Mundial 2026

Argentina y Argelia se medirán este martes 16 de junio en la segunda semana de la fase de grupos del Mundial 2026.

Dónde ver en vivo el Argentina vs. Argelia del Mundial 2026.

Dónde ver en vivo el Argentina vs. Argelia del Mundial 2026.

@leomessi
Ana Canto
Por Ana Canto

Las selecciones de Argentina y Argelia se medirán este martes 16 de junio en la segunda semana del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente al grupo J, se disputará en el Estadio de Kansas (Estados Unidos) y cerrará la pantalla de RPC TV a partir de las 8:00 p.m.

Sin embargo, la acción mundialista arrancará mucho antes. A continuación, te compartimos la cartelera completa de los partidos para este martes 16 de junio y dónde sintonizarlos:

Partidos para el martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal, 2:00 p.m. (En Vivo en RPC TV)
  • Irak vs. Noruega, 5:00 p.m. (RPC Radio)
  • Argentina VS. Argelia, 8:00 p.m. (En Vivo en RPC TV)
  • Austria vs. Jordania, 11:00 p.m. (RPC Radio)

Sigue cada detalle y vive la cobertura completa de la jornada a través de RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM.

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