Dónde ver en vivo el Argentina vs. Argelia del Mundial 2026.

Las selecciones de Argentina y Argelia se medirán este martes 16 de junio en la segunda semana del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente al grupo J, se disputará en el Estadio de Kansas (Estados Unidos) y cerrará la pantalla de RPC TV a partir de las 8:00 p.m.

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Sin embargo, la acción mundialista arrancará mucho antes. A continuación, te compartimos la cartelera completa de los partidos para este martes 16 de junio y dónde sintonizarlos:

Partidos para el martes 16 de junio

Francia vs. Senegal, 2:00 p.m. (En Vivo en RPC TV)

Irak vs. Noruega, 5:00 p.m. (RPC Radio)

Argentina VS. Argelia, 8:00 p.m. (En Vivo en RPC TV)

Austria vs. Jordania, 11:00 p.m. (RPC Radio)

Sigue cada detalle y vive la cobertura completa de la jornada a través de RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM.