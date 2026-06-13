Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde ver los juegos de este sábado

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con una jornada cargada de emociones y cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D. La atención estará centrada en el debut de Brasil, una de las selecciones favoritas al título, que enfrentará a Marruecos en uno de los partidos más atractivos del día.

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Horarios de los partidos del Mundial 2026

2:00 p.m.: Catar vs Suiza| Grupo B

Grupo B 5:00 p.m.: Brasil vs Marruecos | Grupo C (Transmisión en vivo en RPC)

Grupo C 8:00 p.m. Haití vs Escocia | Grupo C

Grupo C 11:00 p.m. Australia vs Turquía | Grupo D

La jornada cerrará con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho en la Copa del Mundo.