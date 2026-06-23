Panamá Nacionales -  23 de junio de 2026 - 12:34

Presidente Mulino y Abelardo De La Espriella acuerdan fortalecer la alianza entre Panamá y Colombia

De La Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, así como promover la apertura de nuevos vuelos comerciales.

Presidente Mulino conversa con Abelardo De La Espriella.

Presidente Mulino conversa con Abelardo De La Espriella.

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante una conversación telefónica sostenida este martes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se comprometieron a establecer una alianza estratégica con miras a impulsar las inversiones y reforzar el plan conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, expresó el presidente Mulino.

Asimismo, el gobernante panameño destacó proyectos de interés bilateral como la interconexión eléctrica, el cual muestra un avance positivo hasta el momento.

Por su parte, la Presidencia de la República detalló que De La Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión eléctrica, así como promover la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países.

“Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones... no sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió De La Espriella.

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