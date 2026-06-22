IFARHU agiliza gestiones para estudiantes beneficiarios del convenio MINSA-IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) agiliza las gestiones para dar respuesta a los estudiantes beneficiarios del convenio MINSA-IFARHU que cursan carreras de Ciencias de la Salud en universidades privadas del país.
Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los mecanismos administrativos pertinentes para acelerar los procesos internos, reafirmando el compromiso conjunto de garantizar la continuidad educativa y el desarrollo profesional de los universitarios.