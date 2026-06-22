Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 11:23

IFARHU agiliza gestiones para estudiantes beneficiarios del convenio MINSA-IFARHU

El IFARHU agiliza las gestiones para dar respuesta a los estudiantes beneficiarios del convenio con el MINSA que cursan carreras de Ciencias de la Salud.

Agilizan gestiones para estudiantes del convenio MINSA-IFARHU.

Agilizan gestiones para estudiantes del convenio MINSA-IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) agiliza las gestiones para dar respuesta a los estudiantes beneficiarios del convenio MINSA-IFARHU que cursan carreras de Ciencias de la Salud en universidades privadas del país.

Como parte de este proceso, el director general de la institución, Carlos Godoy, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y los rectores Mirna de Crespo (Columbus University), Eida Ramos (Universidad Interamericana de Panamá), Miroslaba Martínez (Universidad Americana) y Alina Valenzuela (Universidad Latina), con el objetivo de dar seguimiento a los pagos y trámites de este programa de formación académica.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los mecanismos administrativos pertinentes para acelerar los procesos internos, reafirmando el compromiso conjunto de garantizar la continuidad educativa y el desarrollo profesional de los universitarios.

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