Panamá Nacionales -  22 de junio de 2026 - 17:40

CSS anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados en julio y agosto de 2026

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida.

La CSS anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados.

La CSS anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de su calendario de pagos para jubilados y pensionados, que los desembolsos correspondientes al mes de julio iniciarán el viernes 3 de julio de 2026.

Calendario de pago de la CSS: julio y agosto

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto
  • Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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