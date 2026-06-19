CSS suspende temporalmente Urgencias en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados que el servicio de Urgencias de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin permanecerá suspendido temporalmente este sábado 20 de junio, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La medida obedece a una jornada de limpieza profunda y desinfección en la instalación, como parte de un cronograma institucional de bioseguridad.

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CSS: Atención se reanudará en horario habitual

Una vez concluidos los trabajos, la atención en la policlínica se reanudará normalmente hasta las 7:00 p.m.

#ComunicadosCSS | Urgencias de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin suspenderá atención temporalmente este sábado. pic.twitter.com/QK0CnVa3wl — CSSPanama (@CSSPanama) June 19, 2026

Estas acciones forman parte de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 161 del 20 de marzo de 2026, que contempla dos jornadas mensuales de limpieza en la instalación hasta finales de año.

Centros de atención alternos

Durante la suspensión temporal, la CSS recomendó a los usuarios acudir a otras instalaciones cercanas en caso de urgencias, entre ellas:

Policlínica Manuel María Valdés (San Miguelito)

Policlínica J.J. Vallarino (Juan Díaz)

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés (Calidonia)

La entidad reiteró que estas medidas buscan garantizar espacios más seguros para pacientes, familiares y personal de salud.