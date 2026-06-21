jubilados y pensionados cobran este lunes 22 de junio y estas son las fechas de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 22 de junio de 2026 continuará el pago correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.
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Calendario de pagos CSS: julio 2026
ACH (depósito bancario)
- Viernes 3 de julio
- Viernes 17 de julio
Pago por cheque
- Lunes 6 de julio
- Lunes 20 de julio
Pagos a jubilados y pensionados en Panamá
La CSS mantiene un esquema de pagos quincenal que permite a los jubilados y pensionados recibir sus beneficios de manera ordenada a través de ACH o cheque, dependiendo de la modalidad seleccionada.