Panamá Nacionales -  21 de junio de 2026 - 09:56

jubilados y pensionados cobran este lunes 22 de junio y estas son las fechas de julio

La CSS confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en julio 2026, incluyendo depósitos ACH y pagos por cheque.

¡Atención jubilados! CSS confirma pagos este lunes y calendario de julio 2026

¡Atención jubilados! CSS confirma pagos este lunes y calendario de julio 2026

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 22 de junio de 2026 continuará el pago correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.

La entidad también dio a conocer el calendario oficial de pagos para los meses de julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas con anticipación.

Contenido relacionado: Semana de pagos para jubilados y pensionados: días de cobro de junio

Calendario de pagos CSS: julio 2026

ACH (depósito bancario)

  • Viernes 3 de julio
  • Viernes 17 de julio

Pago por cheque

  • Lunes 6 de julio
  • Lunes 20 de julio

Pagos a jubilados y pensionados en Panamá

La CSS mantiene un esquema de pagos quincenal que permite a los jubilados y pensionados recibir sus beneficios de manera ordenada a través de ACH o cheque, dependiendo de la modalidad seleccionada.

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