jubilados y pensionados cobran este lunes 22 de junio y estas son las fechas de julio

¡Atención jubilados! CSS confirma pagos este lunes y calendario de julio 2026 Telemetro

Por Noemí Ruíz La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este lunes 22 de junio de 2026 continuará el pago correspondiente a la segunda quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de cheque.

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La entidad también dio a conocer el calendario oficial de pagos para los meses de julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas con anticipación.

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