Presidente Mulino y Christopher Landau fortalecen relación bilateral entre Panamá y Estados Unidos

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien agradeció la cooperación brindada por el Gobierno panameño en áreas clave como migración, seguridad, salud y puertos.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de las Garzas y contó con la participación de miembros del Gabinete panameño y representantes de la delegación estadounidense.

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Durante la reunión, Landau transmitió el reconocimiento de la administración del presidente Donald Trump al papel desempeñado por Panamá en temas de interés común.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, se reunió con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau @DeputySecState, y el embajador, Kevin Cabrera, para abordar temas en cooperación en seguridad e inversiones. pic.twitter.com/YjFmAQ5C4U — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

Según destacó, en los últimos años Panamá ha demostrado ser un socio estratégico y cooperador en asuntos fundamentales para la región, por lo que Washington mantiene el interés de continuar fortaleciendo la relación bilateral.

Reunión en el Palacio de las Garzas

El mandatario panameño estuvo acompañado por ministros de distintas carteras, entre ellos Juan Carlos Orillac, Felipe Chapman, José Ramón Icaza y Julio Moltó, además del vicecanciller Carlos Hoyos.

Por parte de Estados Unidos participaron también Michael Kozak, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental; Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta; y Viviana Bovo, asesora principal de la misma oficina.

Presidente Mulino reafirma relación con Estados Unidos

Durante el encuentro, Mulino reiteró que Estados Unidos continúa siendo el principal socio de Panamá y aseguró que su administración seguirá impulsando el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

La reunión se produce en medio de una intensa agenda diplomática que reúne en Panamá a representantes de distintos países del continente por actividades relacionadas con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la OEA.