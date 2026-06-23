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Marea Roja Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 11:47

Sedes con pantallas gigantes para ver gratis el partido Panamá vs. Croacia este martes

El acceso a las sedes con pantallas gigantes se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en Pandeportes.

Sedes con pantallas gigantes para ver gratis el partido Panamá vs. Croacia.

Sedes con pantallas gigantes para ver gratis el partido Panamá vs. Croacia.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 23 de junio se transmitirá, a través de pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país, el partido entre las selecciones de fútbol de Panamá y Croacia. El evento iniciará a partir de las 6:00 p.m.

Sedes con pantallas gigantes:

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita

  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

  • Herrera: Estadio Los Milagros

  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán

  • Colón: Estadio Mariano Bula

¿Cómo ingresar a los estadios para apoyar a Panamá?

Para acceder a las instalaciones y disfrutar del encuentro de la selección, los aficionados deben cumplir con las siguientes pautas:

  • Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.

  • Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.

  • Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para el último compromiso de la fase de grupos programado para el sábado 27 de junio.

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