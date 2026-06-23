Sedes con pantallas gigantes para ver gratis el partido Panamá vs. Croacia este martes

Este martes 23 de junio se transmitirá, a través de pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país, el partido entre las selecciones de fútbol de Panamá y Croacia. El evento iniciará a partir de las 6:00 p.m.
- Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.
-
Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.
Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para el último compromiso de la fase de grupos programado para el sábado 27 de junio.