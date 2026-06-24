Fiestas de Santiago Apóstol 2026: autoridades anuncian medidas de seguridad

Autoridades de la provincia de Veraguas llevaron a cabo una reunión interinstitucional con el fin de coordinar las acciones de seguridad que se implementarán este año durante las festividades de Santiago Apóstol, programadas para finales de julio. Como parte de este esfuerzo, los estamentos de la fuerza pública mantienen una estrecha colaboración con el Municipio de Santiago.
Otro de los aspectos evaluados fue el ordenamiento vial de la ciudad. El objetivo de las autoridades es diseñar rutas alternas y evitar que los cierres de calles afecten la libre circulación de los residentes y visitantes. Asimismo, se coordinó la disposición de ambulancias en puntos estratégicos de la zona para garantizar una atención médica oportuna ante cualquier emergencia.