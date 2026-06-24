Fiestas de Santiago Apóstol 2026: autoridades anuncian medidas de seguridad

Veraguas se prepara para las Fiestas de Santiago Apóstol 2026. TReporta

Por Ana Canto Autoridades de la provincia de Veraguas llevaron a cabo una reunión interinstitucional con el fin de coordinar las acciones de seguridad que se implementarán este año durante las festividades de Santiago Apóstol, programadas para finales de julio. Como parte de este esfuerzo, los estamentos de la fuerza pública mantienen una estrecha colaboración con el Municipio de Santiago.

Durante el encuentro del Consejo Municipal de Representantes, se abordó la redacción del próximo Decreto Alcaldicio, el cual regulará el acceso y la permanencia de menores de edad. Sobre este punto, se acordó que los menores de edad podrán asistir al evento siempre que se encuentren en espacios asignados para su esparcimiento y acompañados por un adulto responsable.

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Otro de los aspectos evaluados fue el ordenamiento vial de la ciudad. El objetivo de las autoridades es diseñar rutas alternas y evitar que los cierres de calles afecten la libre circulación de los residentes y visitantes. Asimismo, se coordinó la disposición de ambulancias en puntos estratégicos de la zona para garantizar una atención médica oportuna ante cualquier emergencia.